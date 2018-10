F1 Ferrari, Vettel: «Per Hamilton vittoria meritatissima»

CITTA' DEL MESSICO - Sebastian Vettel si congratula con Lewis Hamilton, campione del mondo per la quinta volta grazie al quarto posto conquistato nel Gp del Messico, dove il tedesco si è piazzato secondo, davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen. «E' una vittoria meritatissima per lui. Congratulazioni, ha fatto un lavoro superbo per tutto l'anno. Dobbiamo accettare il verdetto della pista. Mi sarebbe piaciuto lottare ancora più a lungo ma non è stato possibile. Ovviamente questa non è stata una giornata semplice per me», ha ammesso.

DUE PODI PER RAIKKONEN - «Il terzo posto è stato il miglior risultato possibile oggi, non potevo spingere più di così. Ottima durata delle gomme ma più di così non potevo fare», ha spiegato Raikkonen. «Due podi in America? Buoni risultati e non posso di certo lamentarmi. Ci sono ancora due gare da disputare in questo finale di stagione e possiamo fare ancor meglio».

CONCENTRAZIONE - «Complimenti ad Hamilton, ma la nostra squadra non molla fino alla fine. Dobbiamo continuare a insistere perché il Mondiale costruttori è ancora aperto. Siamo concentrati per il Brasile e per Abu Dhabi. Sarà difficile, ma non ci arrendiamo», ha aggiunto il team principal Maurizio Arrivabene.

Le news sulla Formula 1