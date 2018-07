Suggestioni d'Italia a Torino

Dopo l'inaugurazione di ieri pomeriggio, oggi inizierà ufficialmente “Suggestioni d'Italia” (Dal Neorealismo al Duemila. Lo sguardo di 14 fotografi) a cura di Riccardo Passoni. La mostra che renderà protagonista da oggi fino al 23 settembre la Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino. All'interno della GAM ci sarà una mostra fotografica, in cui saranno presenti oltre 100 fotografie, realizzate dal secondo dopoguerra fino ai primi anni duemila.

L'esposizione, tramite il lavoro di 14 grandi fotografi, racconta i paesaggi e le città della nostra penisola. Il materiale esposto (in bianco e nero e a colori) rappresenta il nostro paese da nord a sud, partendo dall'arco alpino e dalle grandi città come Milano e Torino, per proseguire lungo la dorsale emiliana fino ad arrivare verso il Sud tra Napoli, Matera e infine a toccare la Sicilia. La decisione di presentare questa mostra presso la GAM è avvenuta con l'intento di rilanciare questa galleria dal punto di vista fotografico.

Il tema della fotografia infatti era stato accantonato dall'inizio del nuovo millennio a questa parte, dopo essere stato protagonista dal secondo dopoguerra fino agli anni 2000, quando tutti i grandi nomi di quest'arte diventavano protagonisti in questa galleria.