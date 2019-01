Caratteristiche e abbinamenti di Living Coral, la tonalità del 2019

Già da qualche Pantone ha annunciato, come da tradizione, quale sarà il colore del nuovo anno e il prescelto per il 2019 è il Living Coral. Si tratta di una tonalità piena di vitalità, perfetta per infondere energia e ravvivare, ma con delicatezza, i colori a cui si accosta.

Il Living Coral coinvolge e avvolge nel suo abbraccio caldo, simboleggia infatti il bisogno di ottimismo e di gioco. Vivace ma delicato al tempo stesso, è in grado di incantare prima l'occhio e subito dopo la mente, soprattutto grazie all'immediato richiamo alle barriere coralline e al mondo marino. Nonostante il recente annuncio, Living Coral è già entrato di prepotenza nei trend del momento e non è affatto difficile trovarlo nei look delle star, nei capelli e nel make-up. Per chi non ha paura di osare, il colore 2019 di Pantone è ideale se si vuole un cambio netto e alla moda per la propria acconciatura. Le sfumature corallo, tra il rosa e il pesca, con sottotoni dorati donano positività anche nella stagione invernale e ricordano le vibrazioni dell'estate. Gli esperti affermano che si sposa bene con tutti i colori degli occhi: fa risaltare, infatti, gli azzurri e i verdi e scalda le iridi marroni. Anche nel make-up (e negli abiti) tripudio di Living Coral, tinta versatile in ogni parte del volto e dell'incarnato: dalle labbra alle guance, passando per gli occhi. Meglio utilizzare un prodotto con texture opaca perché renderà il trucco molto più chic.