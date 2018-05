Ryan Reynolds e Josh Brolin al cinema con Deadpool 2

Dopo il grande successo riscosso dal primo capitolo, l'eroe-mercenario più trasgressivo e fuori dagli schemi del mondo dei fumetti (e dei cinecomics) torna finalmente sul grande schermo con Deadpool 2. Stavolta compito dell'amato e bizzarro protagonista è proteggere un giovane mutante da Cable, un misterioso cyborg che viaggia nel tempo e proviene dal futuro. Deadpool, il mutante armato pesantemente e capace di rigenerarsi da ogni ferita tranne quella che l'ha sfigurato, si rivolgerà agli X-Men, tra cui i già visti Colosso e Testata Mutante Negasonica, ma per fermarlo dovrà mettere insieme un gruppo che come lui non gioca secondo le regole. La sua X-Force, infatti, comprenderà prima di tutti la bella e fortunata mercenaria Domino.

Un film divertente e originale che vede Ryan Reynolds, fra gli attori più gettonati e in voga a Hollywood in questo periodo, dare nuovamente il volto al protagonista della pellicola, da lui stesso molto amata. Insieme a lui ci sarà Josh Brolin che personifica invece il tremendo antagonista Cable, personaggio determinato e disposto a tutto pur di raggiungere l'obiettivo. Con tali scoppiettanti premesse, non rimane che accomodarsi al cinema e godersi finalmente il nuovo film firmato Marvel.