Il Gelato Festival arriva sotto la Mole

Inizia seriamente la bella stagione e quindi esplode, un po' ovunque, la gelatomania. Il gelato d'altronde è fresco, buono e prelibato. Come fare a non amarlo? Proprio sulla scia di questo mood arriva, puntuale come ogni anno, il Gelato Festival. La kermesse che vede gareggiare i sedici migliori gelatieri artigianali della penisola ha aperto le danze il 20 aprile a Firenze in piazzale Michelangelo, sulla famosa collina dal quale potersi affacciare e ammirare la città del David. Dopo la grande apertura a Firenze, il grande palcoscenico si è spostato a Roma (fino al 1° maggio) e poi finalmente, in questo weekend (5 e 6 maggio), a Torino.

Nella città della Mole l'evento si svolge nella meravigliosa Piazza Vittorio Veneto. Qui, come in tutte le tappe del festival, chiunque avrà la possibilità di partecipare, previo acquisto del ticket. Quello a cui si assisterà sarà una vera e propria competizione fra i più talentuosi artigiani del gelato, i quali proporranno le personali interpretazioni dei classici ma anche le proprie creazioni di nuovi ed esclusivi gusti. Nelle ultime due edizioni, a conquistare il prestigioso premio di migliore gelatiere d'Europa sono stati Eugenio Morrone con il gusto “Mandarino Tardivo” (nel 2016) e Massimiliano Scotti con il gusto “il mio primo vero latte” (nel 2017). Il “giro” italiano del Gelato Festival si concluderà poi a Milano, in piazza Castello il 12 e 13 maggio. Dal mese di giugno il circo del gelato varcherà i confini nazionali e si muoverà verso la Germania (1 e 2 giugno); la settimana successiva arriverà in Polonia (9 e 10 giugno); poi in Inghilterra (23 e 24 giugno) per terminare il 6 e 7 luglio in Austria. Il programma continentale culminerà con la All Star a Firenze, il 14 e 16 settembre, una gara finale che mette a confronto, sullo stesso palco, tutti i vincitori del gelato festival dal 2010 a oggi, prima di sbarcare nel tour statunitense che prevede 8 tappe in altrettante città, per il secondo anno consecutivo.