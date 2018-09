Cosa accadde a settembre? Un tuffo nella storia

7 settembre 1893. NASCE IL GRIFONE

Il Genoa Cricket and Football Club è la società calcistica italiana più longeva in attività. Partecipò al primo campionato italiano, durato un solo giorno, l’8 maggio 1898, e lo vinse. Il Genoa è entrato di diritto nella cultura di massa, tanto che il cantautore francese di origine spagnola Manu Chao, nel videoclip del brano “La Chinita” indossa la maglia del Genoa CFC, mentre Jack Savoretti, tifosissimo del Genoa, ha ambientato all’interno dello stadio Luigi Ferraris, in occasione di Genoa-Juve, la clip del singolo “Home”. Nel 2011 il Genoa viene inserito nell’“International Bureau of Cultural Capitals”, una sorta di patrimonio sportivo universale, mentre dal 2013 fa parte dei “Club of Pioneers”, associazione che raggruppa i club più antichi del mondo e di cui fanno già parte Sheffield e Recreativo de Huelva. Nella sua storia ha vinto 9 scudetti, 6 campionati di Serie B, una Coppa Italia, 2 Coppe delle Alpi, una Coppa Anglo-Italiana e una Coppa dell’Amicizia.

8 settembre 1966. INIZIA STAR TREK

Ideata da Gene Roddenberry, il cult di genere fantascientifico “Star Trek” è divenuto nel tempo una delle serie televisive più apprezzate al mondo. Dal debutto, nel corso di oltre 50 anni, ha ricevuto diversi riconoscimenti: 33 Emmy Award, 5 premi Hugo, vari Saturn Award e un Oscar su 14 candidature. Nel 1972 fu organizzato a New York il primo convegno dei fan. In Italia invece, nel 1986, venne creato lo STIC (Star Trek Italian Club), fondato da Alberto Lisiero e da altri trekkers. Una nuova serie, “Star Trek: Discovery”, ha debuttato nell’ottobre 2017 su CBS All Access negli Stati Uniti e, nel resto del mondo, dal giorno seguente su Netflix.

20 settembre 1977. A SCUOLA A SETTEMBRE

Per la prima volta nella storia della nostra nazione, l’anno scolastico si apre nel mese di settembre. Fino all’anno precedente, gli istituti avevano spalancato i cancelli il primo ottobre, al termine degli esami di riparazione. Con la legge 4 agosto 1977 numero 517, venne sancita l’abolizione di questi ultimi e il conseguente inizio dell’anno scolastico nel mese di settembre. Da quell’anno il suono anticipato della campanella diventerà un’abitudine per intere generazioni, costrette ad accorciare le proprie vacanze e ad armarsi di penne e quaderni già prima dell’inizio d’autunno.

27 settembre 1998. GO GOOGLE

Ormai cerchiamo qualsiasi cosa su Google: da come cucinare una pietanza a come fare il nodo a una cravatta. Ma quando nacque il motore di ricerca più famoso al mondo? Precisamente il 27 settembre 1998. È talmente popolare che alcune lingue hanno sviluppato nuovi verbi per dire “cercare su Google” (“googlare” in italiano, “to google” in inglese). In determinate date il caratteristico logo cambia, anche in versione interattiva o animata, per celebrare particolari ricorrenze legate al giorno. Il 1º ottobre 2012 Google ha superato Microsoft nel valore capitale in borsa, registrando, alla chiusura, 249,19 miliardi di dollari americani, rispetto ai 247,44 di Microsoft.