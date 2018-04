Sergio Cortes e l'omaggio a Michael Jackson

Il più conosciuto sosia dell'indimenticabile re del pop continua il suo tour in giro per l'Italia: domani sera la tappa al Teatro Colosseo twitta

Non ha bisogno di presentazioni: Michael Jackson, con una carriera musicale di 45 anni alle spalle, è semplicemente l'artista più acclamato e amato al mondo, le cui canzoni continuano ad influenzare stili, cantanti e band anche al giorno d'oggi. Sergio Cortes è il suo alter ego più conosciuto al mondo, grazie all'incredibile somiglianza fisica e vocale che condivide con l'autore di Billie Jean. In uno spettacolo di oltre due ore, Cortes farà rivivere al suo pubblico il mito intramontabile di Michael Jackson cantando i suoi successi più famosi come Smooth Criminal, Dangerous, Thriller, Bad e Heal The World. Dopo i successi di Roma, Milano e Bologna, Cortes arriverà domani sera alle 21, al Teatro Colosseo per offrire l'occasione di rivivere sulla pelle l'emozione delle canzoni di Jackson cantate dal vivo, in uno spettacolo che, tra un cambio di vestito all'altro, catapulterà il pubblico nel magico mondo del re del pop.