MotoGp Honda, Pedrosa: «Il motore ha più potenza ed è più reattivo»

TORINO - Pedrosa-Puig, primi approcci dopo la rottura tra il pilota spagnolo e il suo ex manager? «Abbiamo parlato e finora è andato tutto bene - ha detto Pedrosa a paddock-gp.com - E’ una persona di grandissima esperienza che darà un grande contributo alla squadra. E’ presto per far qualsiasi altro tipo di valutazione sul futuro». L’ex pilota Alberto Puig è stato il manager di Pedrosa per diversi anni e l’ha portato in Honda, nella quale Daniel Pedrosa per iniziare la sua 13° stagione. I due, però, hanno rotto in modo abbastanza traumatico e non si erano più parlati. Non è mancata infatti la sorpresa quando è emersa la notizia che Puig sarebbe diventato il team manager di Pedrosa alla Honda.

LA MOTO - Pedrosa ha dato anche qualche valutazione sulla versione 2018 della RC213V: «È difficile dare giudizi perché abbiamo provato la moto solo in Malesia, una pista che per il caldo copre alcuni difetti. Il motore, comunque, ha più potenza ed è più reattivo». Pedrosa ha aggiunto: «A Sepang abbiamo provato una nuova carenatura ed è stato abbastanza positivo, ma la moto non è ancora precisa al 100% e dobbiamo testarla su altre piste. L'aerodinamica è un nuovo mondo e non c'è tanta esperienza, la bici prende l'angolo e cambia costantemente direzione, inclinazione e altezza nella parte anteriore. Devi trovare il giusto compromesso».

