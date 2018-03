MotoGp Ducati, Dovizioso: «Sapevo che saremmo stati forti»

L'italiano è pronto per lottare anche quest'anno per il titolo twitta

TORINO – Per il Campione del Mondo in carica, Andrea Dovizioso è stato l'avversario più ostico. Lo stesso Marc Marquez vede il pilota forlivese tra i favoriti al titolo stimando che sia migliorato addirittura di sei o sette decimi. Lo sesso Dovizioso si è detto lusingato degli apprezzamenti del rivale in un'intervista ad Autosport.com: «Sono contento che così tante persone lo pensino, e sono molto contento di come è andato il test. Sapevo che saremmo stati forti, ma è andata meglio del previsto. Tutti e tre i giorni, in condizioni leggermente diverse, i tempi venivano facilmente, che è qualcosa che non succede spesso».

PREVISIONI «Siamo certamente aiutati dalla moto, che funziona bene su questa pista e quest'anno anche un po 'di più, quindi siamo più competitivi rispetto allo scorso anno. Abbiamo lavorato bene dalla Malesia in poi. Siamo riusciti a provare tutto ciò che dovevamo e questo non è sempre il caso, perché possono verificarsi problemi e le gomme sono limitate. Abbiamo un'idea abbastanza chiara, soprattutto sulla carena, abbiamo più dubbi sul telaio, ma posso essere abbastanza veloce con entrambi i tipi: faremo una scelta prima della prima gara».

Dall'Igna: «Non penso a un confronto a due»

