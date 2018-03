LOSAIL – Si accendono i motori sul Mondiale della MotoGp. Appuntamento oggi alle 17 con la prima gara ufficiale in Qatar. In prima fila partiranno Zarco, che ha conquistato ieri la prima pole stagionale con la sua Yamaha. Secondo il campione del mondo in carica, Marc Marquez su Honda. Completa la prima fila la Ducati Pramac di Danilo Petrucci. Valentino Rossi partirà dall’8° posto.

TV: Sky Sport MotoGp; Sky Sport 2

GRIGLIA DI PARTENZA