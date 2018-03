MotoGp Qatar, nel warm up comanda Marquez, Rossi è 7°

LOSAIL – Marquez comanda nel warm up pre-gara in Qatar. Il campione del mondo ha fermato il cronometro a 1:55.201. Al secondo posto c’è Dovizioso, in quella che potrebbe tornare a essere la sfida dell’anno. La Ducati dell’italiano è dietro allo spagnolo di un decimo. Terzo Petrucci sulla Pramac, che si conferma in gran forma. Poi Pedrosa, Iannone e il poleman Zarco, al 6° posto. Valentino Rossi con la Yamaha è al 7° posto, mentre subito alle sue spalle ci sono Crutchlow e Rins, entrambi caduti senza conseguenze durante il warm up.

MOTO 2 – Nella seconda categoria conferma il miglior tempo Alex Marquez con 2:01:287, il vero favorito del primo appuntamento mondiale. Alle sue spalle Francesco Bagnaia dello Sky Racing Team a un decimo di distanza. Seguono Viergem Oliveira, Binder e Lorenzo Baldassarri della Pons. Tra gli italiani completano la top 10 al 9° e 10° posto Marini e Fenati.

MOTO 3 – Il warm up parla italiano in Moto 3. Il miglior tempo l’ha fatto registrare Lorenzo Dalla Porta con la sua Leopard Racing, che ha fermato il cronometro a 2:07.317. Dietro la Honda di Fabio Di Giannatonio a +0.030. Poi le Honda di Canet, Bastianini e Antonelli. Durante il warm up sono caduti Albert Arenas (Angel Nieto Team) che si è fratturato la clavicola e non parteciperà al Gp. Caduta senza conseguenze, invece, per Jorge Martin (Gresini), probabilmente a causa del forte vento.

