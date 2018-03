MotoGp Qatar, vince Dovizioso, Rossi chiude 3°

LOSAIL - Trionfano Dovizioso e Ducati nella prima prova del Mondiale della MotoGp. Il pilota italiano ha disputato una gara magnifica rimontando dal 9° al 1° posto dopo una brutta partenza. Il campione del mondo Marc Marquez su Honda chiude 2°. Il poleman Zarco ha guidato il gruppo per buona parte della gara prima di scivolare indietro e tagliare il traguardo 8°. Buona gara di Rossi che ha battagliato a lungo con Marquez conquistando il 3° posto. Due piloti italiani sul podio nel deserto del Quatar.

LA GARA - Pazzesco Dovizioso. Sulla pista di Losail, dove il vento ha dato tregua ai piloti proprio nel momento della gara, il ducatista vince in rimonta dopo una partenza non buona, che lo ha visto scivolare indietro fino al 9° posto. Sembra una giornata maledetta per Dovi, ma dura poco. Il pilota si è lanciato all'inseguimento del gruppo di testa infilando uno dopo l'altro tutti gli avversari, fino alla seconda posizione alle spalle di Zarco. Il francese ha guidato il gruppo per due terzi della gara; dietro di lui la bagarre per il podio con Rossi, Marquez, Crutchlow e un ottimo Petrucci. Il campione del mondo spagnolo ha aspettato a lungo lo scatto di Dovizioso, fino al quintultimo giro, quando i due piloti hanno passato con facilità Zarco lanciandosi verso il traguardo. Nel rettilineo la Ducati ne aveva di più, con la Honda a recuperare centesimi in curva. L'ultimo giro è stato da cardiopalma: Marquez ha sorpassato in staccata all'ultima curva il pilota italiano, ricevendo in risposta un controsorpasso da brivido, che ha aperto il rettilineo finale a Dovizioso.

ORDINE D'ARRIVO

CLASSIFICA