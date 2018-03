MotoGp Qatar, Marquez: «L'obiettivo era il podio»

Il campione del mondo in carica pronostica al termine della gara di Losail: «Con Dovizioso sarà una bella sfida per tutto l'anno» twitta

LOSAIL - Comincia con un secondo posto il Mondiale di Marc Marquez, che si è presentato soddisfatto ai microfoni di Sky al termine della gara in Qatar. Oggi contro questo Dovizioso era difficile fare meglio, e il campione del mondo in carica lo sa bene: «Sapevo prima della gara che per me su questo circuito non sarebbe stato facile. Dovizioso mi ha battuto di nuovo, ma sono contento perché il podio era l'obiettivo primario. Dovizioso ha vinto e si è meritato questa vittoria».

«BELLA SFIDA» - Marquez ha superato Zarco subito dopo Dovizioso: «Stavo aspettando Dovizioso, sapevo che sarebbe partito. Sarà una bella sfida con lui per tutto l'anno, sono contento per come sono partito. C'era quella gomma davanti dura con la quale facevo fatica, ma ho spinto ed è andata molto bene».

