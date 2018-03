Superbike, Rea: «Io in MotoGp? Ci vorrebbe qualcosa di speciale»

Si fanno insistenti le voci di offerte per il pilota nord irlandese, che però minimizza: «Solo se posso giocarmela ma a 31 anni onestamente non credo che avrò questa opportunità» twitta

TORINO - Il tre volte campione di Superbike Jonathan Rea ha ammesso che ci vorrebbe qualcosa di «speciale» per vederlo passare al MotoGP il prossimo anno. Lo ha confessato ai giornalisti parlando alla premiazione del Torrens Trophy 2018. L'attuale contratto di Rea con la Kawasaki scadrà alla fine di questa stagione, e mentre Rea ammette che il suo management sta considerando una varietà di opzioni, aggiunge però che quella della Moto Gp appare quantomeno improbabile in questa fase. «Ci vorrebbe qualcosa di veramente speciale per farmi arrivare in MotoGP ora. Era il mio sogno andare lì, ma i migliori piloti del mondo sono laggiù quindi se ho intenzione di andare a correre lì ho bisogno di un buon pacchetto. Avrei bisogno di recuperare un'enorme mancanza di esperienza con le moto, le piste e le gomme».

FUTURO - «Non mi interessa assolutamente andare a correre per un team di clienti quando ci sono piloti ufficiali con moto migliori. Ci voglio andare solo se posso giocarmela ma a 31 anni onestamente non credo che avrò questa opportunità». In ogni caso Rea ha aggiunto che è «davvero felice con Kawasaki. Mi sento a casa anche in Superbike. Non sta succedendo nulla in questo momento, ma il mio manager è molto più impegnato in questo periodo dell’anno di quanto lo sia mai stato prima. Se sto cercando un cambiamento? Non proprio…».

