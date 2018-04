MotoGp Honda, Marquez: «Sono stato sempre forte in Texas»

TORINO – Marc Marquez prova a concentrarsi sul gran premio di domenica, archiviata la polemica con Valentino Rossi. Austin è una pista particolarmente favorevole al pilota spagnolo visto che ha vinto per cinque volte consecutive come ammette lui stesso: «È una bella pista con una grande atmosfera e bei ricordi: lì ho ottenuto la mia prima pole e la mia prima vittoria in MotoGp. E da allora sono stato sempre forte. Quindi è il posto adatto per provare ad ottenere un buon risultato».

REWIND Il Campione del Mondo è poi tornato a parlare del recente passato: «Dopo un buon inizio di stagione in Qatar, non ho ottenuto punti in Argentina, ma mi sono sentito bene in entrambe le gare, il che è positivo. La stagione è molto lunga e la cosa più importante è che il nostro livello è lì». In vista della gara promette ancora battaglia: «Quest'anno hanno lavorato sulla riduzione di alcune buche, quindi vedremo come è la pista. Come abbiamo fatto finora il nostro lavoro sarà focalizzato sulla configurazione per la gara e poi domenica vedremo dove saremo in grado di finire».

