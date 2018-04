MotoGp Usa, griglia di partenza: Marquez in pole, Rossi 5°

AUSTIN – Era l’uomo più atteso e non ha deluso le aspettative. Marquez ha messo a segno la pole in Texas e partirà davanti a tutti con un 2:03.658. Il campione del mondo ha centrato la sesta pole consecutiva sul circuito delle Americhe con gomma morbida sul posteriore. Per lui c’è stata anche una caduta senza conseguenze, come ieri. Rossi è a 93 millesimi dallo spagnolo. Scintille in pista tra Viñales e Marquez, il pilota Honda ha disturbato Maverick nel suo giro buono ed è stato mandato a quel paese. Ma Viñales è comunque riuscito a mettere a segno il secondo tempo. 3° un ottimo Iannone, 4° Zarco. Poi ecco Rossi a 5 decimi. Seguono Lorenzo, Crutchlow, Dovizioso 8°, Pedrosa e Petrucci. Marquez "under investigation" per il problema con Viñales ma è poco probabile una sanzione per lui.

