MotoGp Usa, Marquez: «Buon passo gara, l'investigazione? Dispiace»

AUSTIN – In Texas Marquez è entrato nella storia con la sesta pole consecutiva sullo stesso circuito ma bisogna ancora aspettare il responso della direzione riguardo al problema che c’è stato in pista tra lo spagnolo e Viñales. Poche parole per il campione del mondo: «Ho già chiesto scusa a Viñales. Sono contento della pole position, un po' meno di essere sotto investigazione. È stato difficile ma avevamo un bel passo in FP3 e FP4». Marquez ha rallentato Viñales nel suo giro buono ed è stato mandato a quel paese dal pilota Yamaha. Stando a quanto si apprende da Sky la scuderia di Rossi sarebbe andata a protestare in direzione gara.

