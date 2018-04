MotoGp, Roberts esalta Marquez: «Inimitabile, è sempre al limite»

Tra i fan del campione del mondo spagnolo c'è l'ex pilota della classe regina Kenny Roberts: «Riesce a fare cose che gli altri non osano nemmeno sognare» twitta

TORINO – Marc Marquez non smette di dividere tifosi, appassionati e addetti ai lavori che seguono il mondo della MotoGp. D’altronde a soli 25 anni è già entrato con merito nella storia di questo sport, nel bene e nel male. Tra i suoi estimatori c’è anche Kenny Roberts, che ora ha 66 anni e ha lasciato il segno vincendo tre titoli consecutivi nell'allora regina, la 500, tra il 1978 e il 1980. Parlando di Marquez a PaddockGp.com, Roberts ha detto: «Riesce a fare cose che gli altri non osano nemmeno sognare. E questo ogni fine settimana».

IN QATAR… - «Ha davvero il suo stile personale e inimitabile – ha aggiunto Roberts -. Ho avuto anche quello ai miei tempi e quando lo guardo mi vedo trenta o trentacinque anni fa. Tranne il fatto che lui fa tutto meglio. È sempre al limite. Prendo l'esempio della fase finale in Qatar: quello che ha fatto è semplicemente fantastico. Non credevo ai miei occhi». Già, ma vale la pena ricordare che quella volta, a Losail, a vincere su Dovizioso, proprio davanti a Marquez…

