MotoGp, Rossi e Viñales si svelano in un'intervista inedita

TORINO - Intervista inedita a Valentino Rossi e Maverick Viñales. A fare le domande Hayes Edwards, figlio dell'ex campione della MotoGp e due volte vincitore del Mondiale Superbike, Colin Edwards. I due piloti della Yamaha hanno condiviso con il giovane Edwards alcune curiosità. Entrambi hanno parlato dei loro inizi nel mondo del motociclismo, così come di alcuni aneddoti vissuti con Colin. Rossi ha anche spiegato il motivo per cui lo chiamano "The Doctor" e perché ha scelto il numero 46, stampato sulla parte anteriore della sua moto dall'inizio della sua carriera.

Hayes Edwards interviews Maverick Vinales & Valentino Rossi https://t.co/XCYrFTberr via @YouTube — Colin Edwards (@texastornado5) 30 aprile 2018

L'INTERVISTA «Ero con mio padre nella sua casa a Tavullia. Graziano mi ha messo in moto, era la mia prima volta», spiega Rossi. «In Italia, si dice che sei un dottore quando sei molto bravo a fare qualcosa. Qualcosa di serio, di alto livello. E un modo di dire scherzoso, “Il Dottore“». «Ho scelto il 46 perché nel '79, quando sono nato, mio ??padre correva in 250cc e aveva quel numero, ecco perché l'ho scelto». Riguardo la sua esperienza con Edwards, racconta alcuni momenti speciali. «È stato bello correre con Colin, le nostre carriere si sono incrociate in molti momenti, ma quello che mi ricordo di più è a Suzuka, prima non conoscevo Colin perché era in Superbike, ma da quel momento siamo diventati amici». Viñales, invece, non si ricorda la prima volta che è salito in sella a una moto, «però ho delle foto dove indosso un sombrero come se fossi a cavallo».





CALENDARIO

CLASSIFICHE