MotoGp Spagna, Rossi: «I problemi sono chiari, ma siamo lenti a reagire»

JEREZ DE LA FRONTERA - Valentino Rossi ha chiuso quinto in Spagna ma sarebbe arrivato ottavo senza la caduta che ha coinvolto Dovizioso, Lorenzo e Pedrosa. Il Dottore aveva riscontrato difficoltà sia nelle prove libere che nelle qualifiche: «Speravo di andare meglio - spiega - Il problema è che siamo contenti per questo quinto posto. Ho fatto il massimo, ho cercato di non sbagliare niente sapendo che per noi sarebbe stato molto difficile. E' da tanto che lo dico al team: i problemi sono chiari ma siamo lenti a reagire. Se risolviamo qualche problemino potremo essere più competitivi. Su altri circuiti potrà andare meglio, ma non so cosa vorrà dire: se possiamo ambire ad un podio o solo alle prime cinque posizioni».

GIRO DEL MONDO - Con la gara in Spagna Valentino Rossi ha percorso 40.075 km nelle gare del MotoGp in carriera: una somma pari alla circonferenza equatoriale del mondo.

