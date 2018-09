MotoGp, Aprilia contesa tra Pernat e Biaggi

TORINO - Carlo Pernat ha voglia di continuare nel mondo del Motorsport, con due diversi progetti in team della tradizione italiana. Uno è già in piedi da un po' di tempo e prevede il suo ingresso nell’MV Agusta per quanto riguarda la Moto2. L'altro lo vedrebbe ricoprire un ruolo di gestione con l’Aprilia.

L'INTERVISTA Il manager genovese ne ha parlato con il giornale tedesco Speedweek. Dall'intervista è emerso come il secondo progetto sia più appetibile per Pernat. Infatti lui stesso ammette i contatti avuti con Giovanni Castiglioni «ci siamo sentiti spesso ultimamente» ma lascia aperta una strada ad altre possibilità. Ammette anche come non abbia «firmato nessun contratto, per la semplice ragione che sto parlando anche con Aprilia». Un ruolo importante di coordinamento e gestione, manca nell'Aprilia e lui sarebbe il più indicato nel ricoprirlo. Ci sarebbe un incomodo, costituito da Max Biaggi. Il pilota romano al momento ricopre solo un ruolo di ambasciatore del marchio Aprilia nel mondo. Ma vorrebbe qualcosa di più ambizioso e interessante.

