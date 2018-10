MotoGp Thailandia, Rossi: «Incognita meteo, faremo del nostro meglio»

BURIRAM - Tutto pronto per il weekend di gara in Thailandia: «Sembra che passiamo più tempo in questa parte del mondo, anche perché la passione da queste parti è importante e sarà interessante gareggiare per la prima volta in Thailandia», ha detto Valentino Rossi in conferenza stampa. «Possiamo dire sulla carta che sarà difficile perché il circuito non è molto buono. Abbiamo l'incognita meteo, speriamo di fare una gara sull'asciutto», spiega. «Ho visto sulla carta la modifica, hanno fatto un buon lavoro e hanno migliorato la sicurezza dell'ingresso in pit lane», ha continuato.

TERZO POSTO - Parlando poi del rendimento quest'anno, il Dottore ha spiegato: «Ci troviamo in un momento un po' difficile e dobbiamo cercare di fare il nostro meglio». Il terzo posto in classifica piloti? «Con il passo che siamo riusciti a dimostrare, essere in terza posizione sicuramente è un buon risultato finora, ho 29 punti di vantaggio su Lorenzo e Vinales. Sarà molto difficile tenere questa posizione, ma dobbiamo provarci e cercare di fare il meglio».

