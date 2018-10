MotoGp, Marquez: «A Motegi per chiudere la partita»

MOTEGI - «Abbiamo la nostra prima occasione per chiudere la partita». Marc Marquez sente profumo di vittoria, di festa per l'ennesimo titolo iridato, ma non per questo si sente già campione del mondo. A separare il portacolori Repsol Honda dalla settima corona manca pochissimo, a metterlo al sicuro da una possibile impresa di Andrea Dovizioso, ora secondo in classifica generale, ben 77 punti. Sulla pista giapponese Marquez ha vinto solo una volta nella categoria regina, ha collezionato tre podi, ma non ha mai conquistato la pole. Consapevole che quello di Motegi è «il primo match point» lo spagnolo, che con il recente successo a Buriram ha agganciato Jorge Lorenzo al quinto posto dei piloti più vincenti (68 successi), spiega per quali altri motivi è particolare il prossimo weekend.



MANTENERE LA CALMA «È la gara di casa per Honda e la rende un appuntamento importante per la nostra marca. Punteremo al miglior risultato possibile. Motegi è una pista stop-and-go. Dove le forti accelerazioni sono un fattore chiave, abbiamo da lavorare per contrastare le competitive Ducati. Dobbiamo mantenere la concentrazione e la calma». Per essere campione domenica sera, Marquez deve chiudere la gara con un vantaggio di 75 punti minimo su Dovizioso. «Dobbiamo gestire la situazione nel miglior modo possibile, la cosa importante è raggiungere il nostro obbiettivo ovunque possiamo», conclude.

