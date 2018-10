MotoGp Honda, Marquez: «Con Zarco solo un incidente di gara»

PHILLIP ISLAND - Un contatto con Johann Zarco nelle prime fasi del Gp d'Australia condiziona la gara di Marc Marquez. «All'inizio non capivo esattamente cosa fosse successo, ma ero arrabbiato perché avevo sentito il contatto dal retro. Non potevo continuare la gara perché la mia sella era rotta e si muoveva, la moto era impossibile da guidare». Lo spagnolo della Honda, già confermatosi campione del mondo la scorsa settimana, si ritira a pochi giri dal via. «Quando sono arrivato nel garage e ho visto il video ho capito. E' stato solo un incidente di gara, in quel punto della pista arriviamo molto velocemente, a oltre 300 km orari. Ero dietro a Jack Miller quando ho frenato anche un po' più tardi del solito, e poi ho sentito l'impatto», racconta. «Zarco è stato risucchiato dalla scia, si potrebbe pensare che avrebbe potuto prenderlo in considerazione, ma per me è solo un incidente di gara e ho già parlato con lui. Mi sento davvero fortunato, la cosa più importante per me è che sia io che Johann stiamo bene», conclude.

