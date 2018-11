MotoGp, Valencia: Petrucci va nelle seconde libere, Rossi è terzo

VALENCIA È stata la Ducati non ufficiale di Danilo Petrucci la moto più veloce nelle seconde prove libere della MotoGp in vista del Gran Premio di Valencia, sul circuito Ricardo Tormo. Nella sessione condizionata profondamente dalla pioggia, il pilota della Pramac ha girato in 1'41"318 precedendo il campione del mondo della Honda Marc Marquez (+0.407).



ROSSI RISALE Dopo una prima sessione da dimenticare (chiusa al 12° posto) Valentino Rossi, su Yamaha, ha risalito la china, chiudendo al terzo posto la sessione (+0.763). Quarto tempo per la Suzuki di Andrea Iannone (+1"047) davanti al suo futuro compagno in Aprilia, Aleix Espargaro (+1"067). Solo dodicesima la Ducati di Andrea Dovizioso (+1"932), mentre il compagno Jorge Lorenzo non è andato oltre il quindicesimo crono (+2"480). Come nella prima sessione, anche nella seconda c'è stata una sospensione per pioggia.

