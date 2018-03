Moto2 Qatar: pole di Marquez, poi l'Italia

LOSAIL - Buon sangue non mente. Alex Marquez (Kalex Vds), fratello del campione del mondo di MotoGp, si prende la prima pole stagionale a 2:00.651 nelle qualifiche della Moto 2 a Losail. Subito dietro, in prima fila, c'è la doppietta italiana con Lorenzo Baldassarri in sella a Pons Hp40 a +0.308; e Francesco “Pecco” Bagnaia su Sky Racing Team a +0.544 dalla prima posizione. Partirà al 4° posto Miguel Oliveira, che per lunghi tratti è sembrato l'unico in grado di tenere testa a Marquez, almeno fino a quando non sono saliti in cattedra gli italiani. 5° un buon Fenati, poi Kent, Navarro, Pasini, Schrotter e Lowes a chiudere le prime dieci.

BAGARRE – Su una pista sporca e resa complicata dalla sabbia Marquez è rimasto praticamente sempre in testa. Dietro di lui una bella bagarre tra il 5° e il 2° posto, che alla fine ha visto spuntarla gli italiani. Per Bagnaia hanno fatto la differenza le gomme morbide, mentre Baldassarri ha inanellato una serie di grandi giri sul finale scalando posizioni fino al secondo posto.

