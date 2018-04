Superbike Assen: Rea vola e vince Gara 1, poi Van Der Mark e Davies

Altro trionfo per il pilota Kawasaki. Un timido Melandri resta indietro e termina la corsa con la sua Ducati in sesta posizione, alle spalle di Fores twitta

ASSEN – Johnny Rea è imprendibile per tutti anche in Olanda. Il campione del mondo della Kawasaki ha vinto Gara 1 sul circuito di Assen, nella quarta tappa del Mondiale di Superbike. Al secondo posto si è piazzato un ottimo Van Der Mark su Yamaha, che dopo aver conquistato la pole ha battagliato fino al penultimo giro con Rea. Evidentemente l’aria di casa gli ha fatto bene. Terzo gradino del podio per Davies su Ducati, che sul finale è riuscito a respingere l’attacco dell’inglese Sykes con l’altra Kawasaki. L’italiano Marco Melandri si è fermato al 6° posto senza mai dare l’impressione di riuscire a impensierire il gruppo di testa. Lowes solo dodicesimo. Con questo risultato Rea resta saldamente in testa alla classifica generale e allunga, in attesa di Gara 2, che si disputerà domani, ancora alle 13.

CLASSIFICA

CALENDARIO