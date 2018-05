Superbike Gran Bretagna, pole di Sykes! Rea è a tre decimi

DONINGTON – Tom Sykes stacca tutti e conquista la pole position sul circuito di Donington Park. Non è bastata la sbavatura nell’ultimo giro utile riesce a togliere la pole a Tom Sykes nel Gran Premio del Regno Unito. La sua Kawasaki è andata come un missile, dando quasi 3 decimi al campione del mondo Rea, che partirà al secondo posto della griglia di partenza. Quindi un ottimo Baz, che completa la prima fila in Gara 1. I primo italiano è Savadori, 4° ma molto lontano a quasi 7 decimi dal poleman. Poi Lowes, Van der Mark, Laverty e Razgatlioglu. Chiudono Davies e Ray a oltre un secondo.

