Citroën festeggia i 100 anni alla Milano Design Week

Protagoniste assolute dello spazio due vetture emblematiche, che rendono omaggio alle vetture del passato e del presente: la Citroën 2CV , personalizzata per l'occasione con la scritta “Origins since 1919”, e Citroën C5 Aircross , il nuovo SUV moderno e tecnologico, terzo classificato al premio Auto dell'anno 2019 .

Alla Milano Design Week 2019 spazio anche ai 100 anni di Citroën . Dal 9 al 14 aprile, nello spazio dedicato di via Stendhal 35, la Casa francese si presenta con una spettacolare esposizione curata da Matteo Ragni , uno dei più noti designer italiani al mondo. Un percorso espositivo, la " Maison Citroën Centenary Edition " che percorre la storia del marchio fino a oggi.

"Made With Icons" è questo il nome della creazione realizzata dal designer Jean-Baptiste Sènèquier che affiancherà l'opera di Ragni. L'artista ha voluto celebrare il centenario di Citroën attraverso oggetti immediatamente riconducibili alla celebre azienda automobilistica francese, e per farlo ha disposto ben 263 elementi per ricreare la forma del Double Chevron.

L'ultima particolarità dello spazio espotivo è una grande parete interattiva dove verranno proiettate immagini rappresentative dei modelli prodotti in questi 100 anni di Citroën: dalla 2CV che rappresenta il passato, al SUV Citroën C5 Aircross che incarna il presente, fino dalle immagini di Ami One Concept, il concept 100% elettrico che rappresenta la visione della libertà in città“by Citroën”.