24 Ore Le Mans, Toyota ancora in testa: Alonso è primo

LE MANS - Mancano 3 ore alla fine della gara leggendaria di Le Mans con 60 equipaggi e quasi 200 piloti. Le Toyota sono in testa nella categoria LmP1. Fernando Alonso, impegnato con il team Toyota Gazoo Racing, è il primo in assoluto con un giro di vantaggio con Jose Maria Lopez, pilota dell'altro team della scuderia. Avvincente duello tra Bourdais e Makowiecki nella categoria Lm Gte Pro.

LA LEGGENDA - La bandiera a scacchi per la corsa di endurance più famosa del mondo è prevista per le 15. Tanti i piloti di grido che sono impegnati nella sfida, basti pensare a Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Antonio Giovinazzi, Pastor Maldonado, e Giancarlo Fisichella, solo per citarne qualcuno.

