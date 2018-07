TORINO – È morto Sergio Marchionne. L’ex ad di FCA, 66 anni, era ricoverato a Zurigo dallo scorso 28 giugno. "Io e la mia famiglia gli saremo per sempre riconoscenti per quello che ha fatto e siamo vicini a Manuela e ai figli Alessio e Tyler". Così John Elkann, presidente di Exor, la holding della famiglia Agnelli, annunciando la morte di Sergio Marchionne. "Rinnovo l'invito - aggiunge Elkann - a rispettare la privacy della famiglia di Sergio".

CAUSE NATURALI - Dopo l'operazione alla spalla di fine giugno, ha avuto delle complicazioni "inattese e improvvise" che lo hanno portato a un arresto cardiaco. Secondo quanto si apprende, Marchionne è stato poi portato in rianimazione ma non dipedendeva in maniera sistematica dalle macchine, che gli erano da supporto. Il manager italo-canadese ha avuto poi un ulteriore arresto cardiaco che lo ha portato a un decesso naturale. Secondo fonti vicine alle famiglia, l'operazione alla spalla non era per un tumore.

DE LAURENTIIS - "Marchionne è stato probabilmente il più grande manager italiano dell'ultimo ventennio - ha detto il presidente del Napoli De Laurentiis -. Una grande perdita per il mondo dell'imprenditoria".

MASSIMO FERRERO - "È volato in cielo un artista dell’industria, un vero fuoriclasse, operaio geniale che ha fatto brillare il tricolore nel mondo. È proprio vero che i grandi se ne vanno e qui restano solo....(lasciamo perdere, è meglio) ciao Sergio, ti ringrazio da italiano vero".

