Motori, Alonso si aggiudica la 24 Ore di Daytona

ROMA - Fernando Alonso trionfa nella 24ore di Daytona. Il pilota spagnolo, sulla Cadillac numero 10 del team Wayne Taylor Racing si impone in una gara disturbata dal maltempo. La vittoria infatti arriva con le auto nel paddock per decisione dei giudici che interrompono la corsa dopo 23h50', a dieci minuti dal tempio inizialmente previsto, dopo uno stop di oltre 1h30' a causa della pioggia. Insieme ad Alonso i compagni di squadra Renger van der Zande, Kamui Kobayashi e Jordan Taylor.



SORPASSO DECISIVO Poco prima dell'interruzione il sorpasso decisivo di Alonso su Felipe Nasr (Action Express Cadillac), secondo nel team che comprendeva anche Pipo Derani ed Eric Curran. A completare il podio la Penske Acura ARX-05 di Helio Castroneves, Ricky Taylor e Alexander Rossi. Per il due volte campione del mondo di Formula Uno si tratta del secondo successo in carriera nelle gare Endurance dopo quello ottenuto lo scorso anno, al volante della Toyota, nella 24 ore di Le Mans.

