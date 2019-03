DRE 2019: corsi ed experience by Ducati

Una notizia che farà piacere agli amici ducatisti. Sono aperte le iscrizioni alla Ducati Riding Academy, il programma di attività che dal 2003 ha permesso a oltre 10 mila motociclisti provenienti da tutto il mondo di migliorare la loro guida in sella a un modello Ducati.

NOVITA' - La grande novità per la stagione 2019 è la DRE Road Academy. Le lezioni, pensate sia per i piloti alle prime armi che per i più esperti, si svolgeranno nell’Autodromo di Modena e daranno la possibilità di testare a fondo i nuovi modelli della gamma Ducati. Didattica, divertimento e adrenalina sono invece i temi del DRE Racetrack. Ben quattro i corsi suddivisi in base all’abilità e alle esigenze dei partecipanti: si va dal Track Warm Up, per chi non ha mai guidato in pista e desidera effettuare il battesimo della velocità, fino alla Champs Academy, passando per i corsi Track Evo e Track Master che permetteranno a chi ha già una certa esperienza di migliorarsi.

TURISMO - Ma non è finita qui. La DRE Enduro Academy è l’esperienza pensata da Ducati per chi usa la moto per scoprire nuove mete. Il corso permetterà di acquisire, alla guida delle nuove Multistrada 1260 Enduro e Multistrada 950, tutte le competenze tecniche e i trucchi dell’off-road, in condizioni controllate e con la supervisione di piloti esperti e qualificati. Per gli amanti del mototurismo invece c'è la DRE Travel experience, che grazie anche alla nuova partnership con Boscolo offre interessanti possibilità: il Dream Tour è un viaggio emozionante di 5 giorni tra i tornanti e le colline dell’appennino tosco-emiliano, da vivere in sella alla propria Ducati preferita. L’Adventure Tour è puro entusiasmo e divertimento, un’esperienza unica di 4 giorni per assaporare appieno il divertimento delle due ruote e il fascino della natura grazie alle nuove Multistrada 1260 Enduro e Multistrada 950. Tutte le informazioni le trovate sul sito ufficiale Ducati.