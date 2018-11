MotoE, De Puniet e Canepa firmano per Lcr

ROMA - Contratto siglato per Randy De Puniet e Niccolò Canepa, saranno loro i due piloti del LCR E-Team, che prenderà parte al mondiale di MotoE (riservato a moto a propulsione elettrica) al via dal prossimo anno. Per De Puniet si tratta di un ritorno, avendo gareggiato per il team di Lucio Cecchinello in MotoGp tra il 2008 e il 2010 e predcedentemente in 250 nelle stagioni 2003 e 2004. Canepa invecve è attulamente impegnato come test rider della Yamaha in Superbike.

CECCHINELLO GUARDA AL FUTURO - «E’ una nuova sfida nella mia carriera e sono orgoglioso di portare avanti questo progetto con il team LCR E-Team - dice il patron Lucio Cecchinello - Questo nuovo campionato fa parte del futuro del mondo delle corse». Cecchinello è inoltre felice di riabbracciare De Puniet «con noi ha passato cinque anni e ottenuto risultati importanti, 18 podi e 4 vittorie. Canepa ha una carriera altrettanto impressionate, che comprende la vittoria nel 2007 del titolo del mondo in Superstock e di un altro mondiale per il FIM World Endurance nella stagione 2016/2017».

