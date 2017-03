SWM Motors e l'Inter diventano partner sul mercato cinese

TORINO - SWM Motors e F.C. Internazionale hanno annunciato durante una cerimonia a Chongqing, in Cina, l'inizio di una nuova collaborazione ufficiale che rende SWM Motors partner ufficiale di F.C. Internazionale. Contestualmente la SWM X7 è diventata l’auto ufficiale dell’Inter per l’area “Greater Cina”. Alla cerimonia di firma dell'accordo hanno partecipato il presidente di SWM Motors e di Shineray Holdings, Gong Daxing, il CEO di SWM Motors, Xie Yong, il CRO di F.C. Internazionale, Michael Gandler, il Sales & Partnership Management Director di F.C. Internazionale, Giorgio Brambilla e Marco Materazzi, che ancora oggi difende i colori di Inter Forever.

MATERAZZI - Durante l'evento, proprio Materazzi ha presentato e autografato l'unico esemplare dell'edizione limitata della X7 dedicata all’Inter. Insieme i due brand si pongono l'obiettivo di una crescita continua nel segno dei valori che uniscono le due realtà: dall'internazionalità al desiderio di avvicinarsi sempre più al pubblico e ai tifosi cinesi. «Questa partnership rappresenta un passo importante per noi - ha dichiarato Gandler in particolare nel processo che ci vede aumentare il nostro impegno in Asia. SWM in particolare è il partner ideale per l'Inter nel percorso di crescita delle attività del club in Cina».