Nissan Micra Bose, antistress da città

TORINO - Cantare in macchina fa bene: una recente ricerca pubblicata sulla rivista Frontiers in Psychology ha stabilito che gli effetti calmanti del canto sono paragonabili a quelli dello yoga. Così come uno studio dell’Università di Francoforte ha stabilito, in uno studio pubblicato sul Journal of Behavioral Medicine, che il canto riduce la produzione di cortisolo – ormone che abbassa le difese immunitarie – migliorando l’umore.



A una simile conclusione è arrivato anche un team di esperti dell’Università di Goteborg: cantare riduce lo stress, aumenta la produttività, regala energia e favorisce la concentrazione attraverso la produzione di endorfine e ossitocina.



Nissan, inoltre, ha promosso una ricerca condotta con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) su circa 2.500 italiani, di età compresa tra i 20 e i 55 anni, attraverso il monitoraggio dei principali social network, blog, forum e community web, per conoscere l’atteggiamento delle persone nei confronti del canto e i benefici derivanti dal canto praticato in auto.



Il risultato è che per un italiano su due (49%) cantare in auto rappresenta il modo migliore per ritrovare il buon umore (51%), e allontanare stress e nervosismo (46%), oltre che scacciare la noia del traffico (38%). Che siano in compagnia (25%) o in solitaria (21%), ben sei italiani su dieci (58%) ammettono che quando sono in macchina intonano sempre qualcosa, sia accompagnando quello che passa la radio (32%) sia sintonizzando la playlist preferita.



Pop (25%) e rock (23%) sono i generi preferiti, anche se non mancano coloro che abbracciano i nuovi trend che arrivano dal mondo dell’hip-hop e del rap (19%). Solo il 16% afferma di fare il possibile per non essere visto quando canta in auto mentre un italiano su 3 (32%), anche per via della felicità che prova (52%) e della grinta che si dà (46%), sorride e saluta vicini di macchina e passanti che lo osservano.



