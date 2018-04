Dacia e Udinese, 11 maglie e 11 sogni all'asta per i tifosi

Durante Udinese-Lazio dell'8 aprile i bianconeri friulani scenderanno in campo con 11 maglie vintage portate dai tifosi, poi battute all'asta per realizzare i sogni dei proprietari twitta

ROMA - 11 giocatori, 11 maglie bianconere di passate stagioni tutte diverse tra loro, 11 sogni da realizzare: questi gli ingredienti principali di “Dacia The Auction”, iniziativa del marchio Renault e Udinese Calcio, in occasione della partita Udinese-Lazio, in calendario l'8 Aprile.

Un’asta per rivivere la storia del club friulano attraverso le maglie del passato e che vedrà come banditore d’eccezione Ciro Ferrara. Con questa asta, l'Udinese e il suo main sponsor scendono in campo per dar vita ad ambizioni e progetti di chi ha ancora un sogno da realizzare, supportando progetti imprenditoriali molto diversi tra loro.

In occasione del match il colpo d’occhio della squadra friulana sarà davvero unico: i bianconeri scenderanno in campo con maglie tutte diverse, provenienti da diverse stagioni del club, di proprietà dei tifosi, a cui sarà abbinato il “sogno nel cassetto” del loro proprietario, e che durante il match saranno battute all’asta.

L’asta si svolgerà su Catawiki.it e il valore raggiunto dalle diverse maglie contribuirà alla realizzazione del “sogno” abbinato a ciascuna di esse, come l’apertura di un’attività commerciale o progetti che uniscono passione imprenditoriale e sensibilità sociale, essendo rivolti agli anziani o ai diversamente abili.