Toyota Safety Sense (TSS) su 10 milioni di Auto

Il Toyota Safety Sense, il pacchetto di sicurezza sviluppato dal brand giapponese, è stato venduto su ben 10 milioni di auto. Il colosso giapponese (Toyota Motor Corporation) ha infatti comunicato che in soli tre anni e mezzo dal lancio il sistema che racchiude la gamma completa di tecnologie destinata a prevenire e ridurre le probabilità di collisione con qualsiasi velocità è stato scelto da dieci milioni di clienti al momento dell’acquisto della vettura.

IN ITALIA E’ DI SERIE Il Toyota Safety Sense è attualmente in dotazione su circa il 90% dei modelli Toyota venduti in Giappone, in America Settentrionale e in Europa. In Italia invece il TSS è di serie su tutti i modelli venduti da Toyota. Oggi il sistema è disponibile in ben 68 paesi di tutto il mondo, tra cui la Cina, l’Australia, il Medio Oriente e altre regioni asiatiche. Secondo le previsioni, entro la fine del 2018 il totale dovrebbe raggiungere i 3 milioni di unità in Giappone, i 5 milioni nel Nord America e i 2 milioni in Europa. Il TSS è stato progettato per ridurre il numero degli incidenti, e l’aumento della diffusione può contribuire a diminuirli ancor di più: secondo le stime si parla di una diminuzione del 70% dei tamponamenti, percentuale in grado di salire notevolmente fino al 90% con l’integrazione di un altro importante sistema, l’Intelligent Clearance Sonar (ICS).

NUOVA GENERAZIONE Toyota nel lungo e impegnativo viaggio verso una mobilità sostenibile e sicura, sta lavorando su tutti gli aspetti di approccio alla guida, automobilisti, vetture e l’ambiente stradale nel suo insieme, partendo da un’ampia base statistica sulle cause principali degli incidenti per valutarne le dinamiche e gli effetti e poi tradurre le conoscenze acquisite in un know-how da impiegare nello sviluppo delle automobili. Toyota infatti ha già presentato una evoluzione del primo TSS e la seconda generazione del pacchetto Toyota Safety Sense avvicina ulteriormente al target di un ambiente del traffico a zero incidenti.