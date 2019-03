Toyota sfida la neve con l'ibrido elettrico

Una discesa parallela inedita, sugli sci o… sulle quattro ruote motorizzate. Con la propulsione più intrigante, quella che mette assieme il benzina all’unità elettrica. Ci sono ancora quattro tappe, le ultime della stagione invernale prima di salutare l’arrivo della primavera, per prendere contatto con la nuova Toyota Rav4. L’appuntamento è con il Toyota Hybrid Vertical Winter Tour, partito da Cervinia nel dicembre scorso per toccare le principali località sciistiche italiane: restano dunque Prato Nevoso (Cuneo), poi Plan de Corones (Bolzano), San Martino di Castrozza (Trento) e chiusura il 13 marzo a Canazei Val di Fassa (Trento).

Ad ogni tappa tutti possono provare direttamente sulle piste innevate la quinta generazione del nuovo Rav4, il modello Toyota che nel 1994 ha creato il fenomeno dei SUV rivoluzionando il mondo dell’auto negli ultimi 25 anni, oggi in versione Full Hybrid Electric, la soluzione per abbattere le emissioni, un concreto contributo alla cultura del rispetto ambientale. Pur restando fedele alla tradizione vincente, il mix di piacere di guida, capacità in off-road e design emozionale, il nuovo Rav4 hybrid si lancia nel futuro, aggiunge prestazioni su asfalto e offroad grazie alla nuova trazione integrale AWD-i con un aumento della coppia del 30% sull’asse posteriore e al nuovo sistema Trail Mode per ottenere massima aderenza e controllo anche sulle superfici bagnate o innevate.

La propulsione ibrida si avvale del nuovo motore termico da 2.5 litri abbinato all’unità elettrica in grado di offrire assieme 222 CV di potenza con straordinari livelli di risposta ed efficienza ma al tempo stesso in grado di ridurre le emissioni (a partire da 100 g/km di CO2 per la versione AWD-i, secondo lo standard NEDC correlato) e i consumi. Le emissioni degli ossidi di azoto NOx per la versione a due ruote motrici sono inferiori del 96% rispetto al limite previsto dalla normativa vigente dei 60 mg/km del benzina Euro 6 e inferiore del 97% rispetto al limite previsto degli 80 mg/km del diesel Euro6.

Nei test di guida è possibile anche prendere confidenza con la più recente versione del pacchetto sicurezza Toyota Safety Sense 2.0 disponibile di serie su tutta la gamma. Tra le nuove funzionalità il sistema Pre-Collisione (PCS) con riconoscimento notturno dei pedoni e dei ciclisti, il Cruise Control Adattivo Full Range (i-ACC) attivo da 0 a 180 km/h con la funzione Stop&Go e il sistema di Mantenimento Attivo della Corsia (LTA), capace di controllare lo sterzo e mantenere la vettura perfettamente al centro della corsia, riconoscendo la segnaletica orizzontale e la vettura che viaggia davanti.

Ecco il calendario finale del Toyota Hybrid Winter Tour: 2-3 Marzo 2019 Prato Nevoso (CN) La Conca; 6-7 Marzo 2019 Plan de Corones (BZ) Cabinovia Kronplatz Plan de Corones; 9-10 Marzo 2019 San Martino di Castrozza (TN) Cabinovia Tognola; 12-13 Marzo 2019 Canazei Val di Fassa (TN) Ski area Belvedere.