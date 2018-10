Volkswagen-Crafter, emissioni zero per lavorare

La soluzione 100% elettrica sbarca con Volkswagen Veicoli Commerciali nel mercato dei veicoli per le consegne in ambito urbano. Un mondo variegato e in costante crescita al traino dell'e-commerce che vede fino ad oggi protagonisti furgoni con motorizzazioni termiche tradizionali ma che dai prossimi mesi potrà contare anche sul nuovo e-Crafter ad emissioni zero.

UTILIZZO EFFETTIVO. Come ha spiegato a Milano Luca Bedin, responsabile di Volkswagen Veicoli Commerciali per l'Italia, l'autonomia dell' e-Crafter che arriva a 173 km, copre abbondantemente quelle che sono le distanze effettivamente percorse nell'utilizzo quotidiano, secondo uno studio sperimentale condotto su 1.500 aziende e oltre 210mila profili di utenti, le percorrenze medie giornaliere siano fra i 70 e i 100 km in area urbana. La batteria da 35,8 kW (la stessa della e-Golf) è alloggiata nel sottoscocca in modo da non intaccare la capacità di carico che arriva fino a 10,7 metri cubi a seconda della configurazione scelta. Unica differenza rispetto al Volkswagen Crafter con motore termico è la posizione del pavimento (che corrisponde a quello delle varianti 4Motion a trazione integrale) con una soglia di carico più alta di 10 cm. Aprendo il vano a fianco dello sportello lato guida si accede alla doppia presa a cui collegare i cavi di alimentazione.

RICARICA. L’operazione di ricarica, come è stato possibile verificare durante il test in ambito urbano a Milano, è facile e permette di fare il pieno di energia in 13 ore con una normale presa schuko, tempo che si riduce a 4 ore con una colonnina 'rapida' da 7,2 kW. Quando saranno disponibili punti di ricarica che funzionano in corrente continua a 300 kW l'80% del pieno elettrico potrà essere ripristinato in solo 45’. Identico nel layout dell'abitacolo all'e-Crafter a gasolio, il furgone BEV di Volkswagen non comporta accortezze particolari a livello di comandi principali e secondari.

GRANDE POTENZIALITA’. Già dai primi istanti di guida si percepisce con chiarezza la potenzialità di e-Crafter nel traffico cittadino: la disponibilità della coppia massima (290 Nm) da zero giri/motore in su permette infatti una accelerazione inconsueta per un veicolo commerciale. La potenza erogata dal motore elettrico è di 100 kw, corrispondenti a 136 cv, quindi analoga rispetto al Crafter con propulsore turbodiesel (140 cv) ma inferiore a quella della variante bi-turbo da 177 cv. Tuttavia, in funzione della destinazione (trasporto di pacchi) e della portata (900 kg) c'è da ritenere che i 136 cv della versione elettrica siano più che sufficienti per l'impiego quotidiano in ambito urbano e tali da permettere uno dei risultati più interessanti di questa proposta: il consumo di energia che equivale a 2,1 litri di gasolio ogni 100 km. Il prezzo di listino (69.500 euro Iva esclusa) è praticamente doppio rispetto a quello della analoga versione Diesel con trazione anteriore e cambio automatico a 8 rapporti.

VALUTAZIONE GLOBALE. “Tuttavia - come ha sottolineato Bedin - la valutazione economica di questa soluzione va fatta, oltre che sulla base dei vantaggi offerti dal minore numero dei componenti della propulsione elettrica o dell'esenzione dai pedaggi per le ZTL, tenendo conto dell'elevato valore residuo dell'usato. Partendo dal fatto che le batterie sono garantite per 8 anni o 160mila chilometri, e in funzione di un impiego per 20 giorni al mese su una percorrenza di 70 km al giorno, dopo 4-5 anni di noleggio e-Crafter avrà una vita residua ben più lunga rispetto a un modello Diesel e questo permetterà di definire quote di leasing più contenute, non diverse da quelle dei Crafter endotermici''. La versione elettrica del furgone Volkswagen viene proposta di serie con dotazioni di elevato livello, come frenata anti collisione multipla, ParkPilot con sistema di protezione delle fiancate, telecamera multifunzione anteriore, telecamera per la retromarcia, sistema di compensazione delle raffiche di vento laterali, fari con tecnologia Led, climatizzatore automatico Climatronic, riscaldamento dei sedili, sedili comfort, navigatore Discover Media comprensivo di App Connect e, infine, l'e-Manager per programmare le ricariche in funzione delle tabelle di lavoro.