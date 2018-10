Peugeot Partner, la tecnologia guida anche il veicolo commerciale

Quando si pensa ad un mezzo da lavoro le cose che vengono in mente sono soprattutto spazio, praticità e versatilità. Nonostante queste funzionalità, però, anche l'occhio vuole la sua parte. Ed è quello che Peugeot ha fatto con il lancio del nuovo Partner, veicolo capace di coniugare robustezza e sicurezza al comfort di bordo, facendo il pieno di tecnologie proprio come le auto di segmento superiore senza rinunciare allo stile tipico del brand del Leone.

DNA DEL LEONE. Di Partner ne sono stati venduti 1.450.000 pezzi nel mondo - dal lancio ad oggi - ed attualmente il mezzo Peugeot occupa la prima posizione del segmento C-van. In attesa del debutto previsto a fine anno, con un listino che parte da 15.380 euro per la versione corta (fino ai 20.730 euro previsto per la 'lunga') , Partner porta per la prima volta su un veicolo commerciale l'i-Cockpit, elemento che sottolinea il Dna del marchio e che è capace di offrire un'esperienza di guida del tutto inedita.

GUIDA LA TECNOLOGIA. A bordo sale, con il nuovo Partner, anche la tecnologia di ultima generazione con il surround rear vision che consente un pieno controllo sull'ambiente circostante. Il veicolo è dotato di due telecamere: una è posizionata alla base del retrovisore laterale lato passeggero, l'altra in alto, sulle porte lamierate a battente. Queste permettono la vista laterale lato passeggero e la vista posteriore per facilitare le manovre nelle zone di scarico materiali. Partner ha inoltre a disposizione l'indicatore di sovraccarico, che garantisce sicurezza, misurando automaticamente il peso del carico alla partenza. Per i professionisti che trascorrono tante ore al volante, inoltre, Partner prevede una serie di sistemi di assistenza alla guida, mutuati dalla 3008, che consentono di aiutare il conducente nelle manovre. Tra gli equipaggiamenti sono previsti freno di stazionamento elettrico, l'Adaptive Cruise Control (regolatore di velocità adattativo), il riconoscimento dei cartelli stradali, l'Active Lane Departure Warning (Avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata) che corregge la traiettoria in caso di disattenzione del conducente e riporta il veicolo in carreggiata, il driver attention alert per monitorare il comportamento del conducente alla guida, l'Active Safety Brake e il controllo di stabilità del rimorchio. La connettività è assicurata da un grande touchscreen a colori da 8''. Realizzato sulla piattaforma EMP2, Partner è disponibile nella versione standard (4,40 m) e nella long da 4,75 m.

SICUREZZA E MOTORI. Per fissare il carico in totale sicurezza, di serie sono previsti 6 ganci di fissaggio e se ne possono aggiungere altri 4, in opzione, a metà altezza. Le motorizzazioni rispettano le norme vigenti e sono già in linea con il ciclo di omologazione WLTP. Nella versione benzina, il motore 1.2 PureTech è declinato in due offerte: PureTech 130 cv S&S con cambio automatico a 8 rapporti EAT8 (disponibile nel 2019), PureTech 110 cv S&S con cambio manuale a 6 marce. Nelle versioni Diesel, sono disponibili tre potenze: BlueHDi 130 cv S&S con cambio manuale a 6 rapporti o con cambio automatico a 8 rapporti EAT8, BlueHDi 100 cv con cambio manuale a 5 rapporti e il BlueHDi 75 cv con cambio manuale a 5 rapporti. Oltre ai tradizionali livelli di allestimento, nuovo Partner propone per la prima volta delle versioni “ready to go” dedicate ad utilizzi specifici. La versione Grip permette di muoversi bene anche su fondi a bassa aderenza, permettendo di caricare oggetti pesanti e lunghi, e - nel contempo - di trasportare 3 persone a bordo. La versione Asphalt è dedicata ai professionisti che percorrono moltissimi chilometri alla ricerca del comfort e della sicurezza