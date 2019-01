Ferrari 812 Superfast by Novitec, tuning aerodinamico

Al mondo c’è chi ha in garage una Ferrari 812 Superfast in garage e non è contento. Avere la più potente berlinetta di Maranello non basta, evidentemente, ecco perché il tuner tedesco Novitec ha preparato un pacchetto di personalizzazioni per rendere ancora più unica la vettura del Cavallino.

Le modifiche estetiche non sono un esercizio di stile, ma un frutto di uno studio in galleria del vento. Le prese d’aria sul cofano, lo splitter anteriore, diffusore e spoiler anteriori, cambiano l’aspetto esteriore della macchina e ne migliorano le prestazioni agendo sulla down force generata dalla 812.