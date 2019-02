La tecnologia Apple per le automobili: Face ID per apertura e personalizzazioni

La Apple prova a esportare la propria tecnologia in ambito automobilistico. Stando al alcuni rumors l'azienda di Cupertino starebbe lavorando a un avanzamento della tecnologia Face ID, presente già da tempo nel mondo degli smartphone che si concretizzerebbe in un sistema di autenticazione biometrica tale da permettere al proprietario di un veicolo di aprirlo in tutta sicurezza, senza usare le chiavi, attraverso un semplice sguardo.

Una tecnolgia che, nelle intenzioni di Apple, migliorerebbe la sicurezza dei veicoli in quanto gli attuali metodi di apertura a distanza delle automobili sarebbero esposti a possibili attacchi man-in-the-middle, una manovra informatica che permette ad un soggetto di ritrasmettere o alterare la comunicazione tra le due parti a scopo fraudolento.

Tramite il nuovo sistema di autenticazione biometrica della Apple, l'auto si aprirà solo se viene riconosciuto il volto del legittimo proprietario o di altre persone autorizzate dal sistema. Le innovazioni non terminano qui. Con il Face ID di Apple, la macchina sarà in grado di personalizzare le impostazioni e i comandi (regolazioni sedili, musica, touchscreen) in base alla persona che ha aperto la portiera.