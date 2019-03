Pirelli, le novità di gamma al Salone di Ginevra

Insieme alle automobili no potevano mancare di certo i pneumatici d'eccellenza. Al Salone di Ginevra 2019 Pirelli svela un poker di novita?: il nuovo P Zero Winter, l’app Track Adrenaline, la marcatura ‘Elect’, la Color Edition omologata. Tutte nuove applicazioni che fanno parte della sempre piu? garnde famiglia P Zero, il pneumatico delle auto sportive sinonimo di tecnologia, passione ed esclusivita?.

“P Zero per Pirelli e? il marchio piu? importante, quello che ci distingue – spiega Andrea Casaluci, General Manager Operations – e rappresenta un’ icona di prestazioni e affidabilita? nel mondo automotive. A partire dalla Formula 1 fino ai pneumatici per le auto elettriche e ora anche agli invernali, passando per i nostri negozi piu? importanti nel mondo, P Zero rappresenta l’espressione stessa della nostra strategia. Strategia che ha dimostrato di essere vincente: forniamo i pneumatici in primo equipaggiamento a oltre la meta? delle auto del segmento prestige, siamo partner dei piu? importanti costruttori automobilistici del mondo e continuiamo a crescere, accompagnando i nostri clienti in questo importante momento di transizione tecnologica del mondo dell’auto”. Tra tutte le novità per i clienti spicca il nuovo P Zero Winter, che ora è pronto ad affrontare l’inverno. Sicurezza anche per le prestazioni su asfalto freddo, anche in condizioni di bassa aderenza, e sensazioni di guida che restano invariate: queste le richieste dei costruttori automobilistici, per un nuovo pneumatico adeguato ai valori di potenza e coppia, esattamente come quello estivo.

Nessun compromesso per raggiungere l’obiettivo con il P Zero Winter: rendere inavvertibile il cambio stagionale ai proprietari di supercar e auto di fascia alta. Le soluzione tecniche, di mescola e disegno battistrada, infatti adattano il pneumatico alle condizioni stradali tipiche della stagione invernale, senza cedere nei livelli di sicurezza e di controllo.

Con il debutto del Winter, la famiglia P Zero adesso offre ogni tipologia di pneumatico alle auto piu? sportive e prestigiose. Ognuna valorizzata dalla marcatura sul fianco, testimonianza del lavoro di co-sviluppo fra gli ingegneri Pirelli e quelli delle case automobilistiche. E la strategia Perfect Fit Pirelli, per ogni pneumatico sul fianco, riporta il simbolo del costruttore dell’auto: una combinazione di varie tecnologie garantisce che il pneumatico marcato sappia esaltare le qualità della vettura.

Ginevra è stata anche la vetrina per mostrare le soluzioni dedicate al motorsport. I tecnici Pirelli che lavorano sull’elettronica applicata allo pneumatico, hanno sviluppato una app dedicata la Track Adrenaline.

Il programma è per gentlemen driver, piloti professionisti e scuole di pilotaggio, e unisce la funzione di lap timer a quella di monitoraggio in tempo reale di pressione e temperatura dei pneumatici. Il sistema, combinando le informazioni telemetriche e quelle provenienti dai pneumatici, identifica e comunica al pilota quando e? necessario scaldare le gomme, quando si sono raggiunte le condizioni ottimali per spingere al massimo la vettura ed effettuare il giro lanciato, e quando e? necessario tornare ai box per un pit stop.

Track Adrenaline è composto da una centralina elettronica facilmente installabile all’interno del veicolo, dalla app per smartphone P Zero Track Adrenaline e dai pneumatici P Zero Trofeo R con i sensori installati nella parte interna del pneumatico. La centralina elettronica collegata tramite wi-fi alla app.

Se l’elettrico sta cambiano l’industria automobilistica, le gomme devono seguire la rivoluzione e Pirelli ha presentato alla rassegna elvetica la gomma dedicata a questo tipo di auto.

I prodotti contraddistinti dal marchio ‘Elect’, grazie a un pacchetto specifico di soluzioni tecniche, offrono molteplici vantaggi per le auto ecologiche. Innanzitutto una bassa rolling resistance che permette di massimizzare l’autonomia di questi veicoli.

Poi, la riduzione del rumore di rotolamento, a vantaggio della quiete all’interno dell’abitacolo: in particolare sulle auto elettriche, dove il motore non e? piu? la fonte primaria di rumore, abbattere le frequenze prodotte dalle gomme permette di massimizzare uno dei principali pregi della guida elettrica, il silenzio.

Infine, i Pirelli marcati ‘Elect’ offrono un grip immediato alle sollecitazioni della trasmissione: i motori elettrici, infatti, erogano sin dal minimo dei giri la massima coppia disponibile quindi necessitano di pneumatici capaci di “aggrapparsi” efficacemente all’asfalto. Ogni prodotto marcato Pirelli ‘Elect’, infine, viene personalizzato per i veicoli a cui e? destinato, secondo la strategia Perfect Fit. Le prime a portare il marchio fra le novita? al debutto al Salone di Ginevra sono le Italdesign DaVinci e la Pininfarina Battista, due supercar alimentate solo da motori a zero emissioni.