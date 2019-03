Maserati Levante, la One of One per Allegra Antinori

La Levante One of One è un omaggio all'Italia e, soprattutto, alla Toscana. Al Salone di Ginevra la Maserati ha voluto svelare un pezzo unico, realizzato dal Centro Stile del Tridente per Allegra Antinori. Il vicepresidente dell'omonima azienda vinicola toscana ha personalizzato la macchina in ogni dettaglio.

Per Maserati è il primo passo verso un programma di personalizzazione per i clienti che esprimono il desiderio di vetture speciali. La Levante One of One si affianca alla V8 Trofeo Launch Edition, ma l'unicità di questa auto è che Allegra Antinori è stata affiancata da un team Maserati e ha scelto i particolari della sua Levante One of One. Un vero processo di creazione condivisa: un concetto più ampio della semplice scelta degli accessori.

La macchina è un omaggio alle colline della Toscana per il verde tristrato esterno: la finitura dei dettagli esterni (maniglie porta, bocchette laterali e inserti calandra) è in cromo dark look. L’abitacolo presenta per la sottoplancia, i pannelli porta, il mobiletto centrale ed i sedili una tonalità che richiama i colori delle terre dei vigneti toscani.

Ben abbinato con pelle unica “Pieno Fiore” per i sedili, dalla tinta con anilina e oli e senza rifiniture superficiali ma impreziosita da un ricamo in 3D stile classico capitonné. Per il tunnel centrale è stata scelta una finitura speciale attraverso un materiale inedito anche per Maserati: carbonio con filo di rame e finitura high gloss. Ultimo tocco, i sovratappeti in lana mohair naturale al 100%.