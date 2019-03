Koenigsegg Jesko, la supercar da 450 km/h e 1.600 cavalli

La Koenigsegg Jesko, l’erede diretta dell’auto più veloce del mondo, Agera RS, è stata una delle principali attrazioni al Salone di Ginevra 2019.

La Jesko, il cui nome è dedicato al padre del fondatore dell’azienda, Christian von Koenigsegg, ha tutte le carte in regola superare il record di velocità di 444,6 km/h. L'auto nasce su una monoscocca di carbonio e ha un powertrain ottimizzato. Il V8 di 5 litri può arrivare a 1.600 cavalli e 1.500 Nm di coppia con carburante E85 (85% di alcol e 15 % di benzina). Questo a fronte di un peso di 1.420 kg. Anche i cerchi sono in fibra di carbonio per limitare la massa.

Il cambio è l’automatico-sequenziale Light Speed (LST) in grado di selezionare la marcia più adatta alla velocità. Aerodinamica ovviamente al top: la deportanza di Koenigsegg Jesko è di 1.000 kg a 275 km orari. Presente, inoltre, anche il tetto rimovibile. Gli interni, infine, sono digitali con doppio touch-screen.