Ferrari, nostri pensieri con Schumacher

(ANSA) - BOLOGNA, 3 GEN - La Ferrari, nel giorno del suo compleanno, manda un messaggio affettuoso a Michael Schumacher, pluricampione iridato con la Rossa e vittima, quattro anni fa di un incidente sulle nevi francesi di Meribel. "Oggi - si legge sull'account Twitter e sulla pagina Facebook del Cavallino Rampante - Michael compie 49anni. I nostri pensieri sono sempre con lui. #Keepfighting #ForzaMichael". Quattro anni fa, sulle nevi francesi di Meribel, il sette volte campione del mondo di Formula 1 tedesco durante una discesa sugli sci, ebbe un gravissimo incidente che lo ridusse in coma e dal quale non si è ancora ripreso. Ora è a casa sua, in Svizzera, protetto dall'affetto della sua famiglia e dalla più assoluta riservatezza.