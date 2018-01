Maltempo:centro-nord, ancora forti venti

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - Nuovo allerta meteo del Dipartimento della protezione civile che prevede, dal tardo pomeriggio di oggi, venti di burrasca nord-occidentali sulla Toscana, in estensione dalle ore serali a Lazio e Campania, specie sui settori costieri e relativi arcipelaghi. Dalla notte si prevedono inoltre venti di burrasca nord-occidentali su Basilicata e Puglia, con raffiche di burrasca forte su rilievi e settori costieri. Valutata per la giornata di domani, giovedì 4 gennaio, allerta gialla sull'Alto Piave, in Veneto e su buona parte della Valle d'Aosta.