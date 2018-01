Sci: Cdm, a Schladming vince Hirscher

(ANSA) - SCHLADMING (AUSTRIA), 23 GEN - L'austriaco Marcel Hirscher in 1.43.56 ha into anche lo slalom speciale notturno di Schladming, the Night Race. E' il suo 54/o successo con cui eguaglia il record del suo grande connazionale Hermann Maier. Hirscher ancora una volta ha battuto il suo eterno vale, il norvegese Henrik Kristoffersen 2/o in 1.43.95 e contro il quale tifosi esagitati hanno lanciato oggetti durante la sua discesa. Un gesto incredibile e per cui lo stesso Hirscher si e' scusato. Terzo lo svizzero Daniel Yule in 1.45.69 Per l'Italia, nonostante una prima manche molto buona, ci sono Manfred Moelgg 5/o in 1.45.89 e Stefano Gross 7/o in 1.45.03. La coppa del mondo passa ora in Germania, a Garmisch-Partenkirchen, in Baviera: sabato discesa e domenica slalom gigante. Saranno gare decisive anche per l'assegnazione degli ultimi posti liberi per le prossime Olimpiadi di PyeongChang.