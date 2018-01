Regeni: Italia in giallo

(ANSA) - FIUMICELLO (UDINE), 25 GEN - Migliaia di persone in circa cento piazze italiane hanno manifestato questa sera per chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni, in occasione del secondo anniversario dell'ultima notizia da lui ricevuta, un sms inviato alle 19:41 prima di essere torturato per giorni e infine ucciso. Tra le varie manifestazioni, le più importanti si sono svolte a Roma, a Trieste e, naturalmente, a Fiumicello (Udine), il piccolo centro dove Giulio è nato e vissuto. Stasera proprio lì in corteo hanno sfilato anche la madre, Paola Deffendi, il padre Claudio e la sorella Irene, oltre a esponenti del mondo dello spettacolo e della politica. "Oggi l'Italia è gialla", ha detto la mamma. Stamani per primo è intervenuto il premier Gentiloni con un tweet, la presidente Fvg Serracchiani, e, dalle pagine di Corriere e Repubblica, il Procuratore di Roma, Pignatone.